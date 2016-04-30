Большой адронный коллайдер остановился из-за хорька

Рано утром 29 апреля, когда коллайдер работал, произошло "несколько электрических перегрузок", передает Русская служба Би-Би-Си.

Выяснилось, что в электрическую систему устройства пробрался хорек. В сам ускоритель он не проник.

Животное погибло в высоковольтном трансформаторе от удара током. Устранение последствий инцидента займет несколько дней.

Читайте такжеНа Большом адронном коллайдере могли обнаружить второй бозон Хиггса

Представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Арно Марсолье сказал Би-би-си, что в инциденте нет ничего удивительного, поскольку коллайдер расположен в сельской местности в Швейцарии.

По его словам, подобные "мелкие происшествия" всегда сопровождали работу коллайдера.

Читайте такжеХокинг: Человечество в будущем сможет создавать микроскопические черные дыры

Так, в 2009 году объект отключился из-за возможного попадания птицы.

"Не лучшая неделя для БАК!", - говорится в официальном отчете CERN о происшествии.