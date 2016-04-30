Аэропорт Брюсселя 1 мая возобновит работу зала вылетов

Это должно произойти в воскресенье, 1 мая, передает Deutsche Welle.

"Тот факт, что это стало возможным за менее чем 40 дней после террористического нападения, является несомненным техническим и организационным чудом, которое требовало усилий многих людей", - заявил представитель руководства аэропорта Арно Фейст в пятницу, 29 апреля.

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Максимальной пропускной способности аэропорт должен достичь к середине июня, заявил Фейст.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Мальбек" в столице Бельгии.

По последним официальным данным, погибло 32 человека, еще около 340 человек получили ранения.