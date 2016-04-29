Меркель: Британии выгодно не выходить из ЕС

Соглашение о свободной торговле между ЕС и США также принесет экономическую выгоду, отметила она, передает Русская служба Би-би-си.

"Нужно реалистично говорить о том, какие преимущества есть у членства в ЕС и участии в Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, и предмет обсуждений абсолютно ясен", - цитирует слова Меркель агентство Рейтер.

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"Я скажу, как я это вижу. Мы хотим видеть экономически успешную и процветающую Британию в составе Европейского союза", - сказала Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Марисом Кучинкисом.

Кучинкис выразил надежду, что итоги референдума не приведут к ослаблению ЕС.

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23 июня жители Великобритании примут участие в референдуме о членстве в ЕС. Сторонники так называемого "Brexit", выхода из состава ЕС, утверждают, что это сулит Великобритании более выгодные торговые соглашения.