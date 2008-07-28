США будут настаивать на ПДЧ для Украины в декабре

США будут предлагать пригласить Украину и Грузию к Плану действий по обретению членства в НАТО (ПДЧ) на встрече министров иностранных дел стран НАТО в декабре 2008 года.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом немецкой газете “Франкфуртер альгемайне” сказал руководитель отдела по европейским вопросам в Государственном департаменте США Дэн ФРИД.

Он обратил внимание на отсутствие в Украине консенсуса в вопросе о вступлении в НАТО, что подчеркивает правительство Германии. “Но это не препятствие для ПДЧ, потому что здесь не речь идет о членстве”, - цитирует газета американского дипломата. По словам Д.ФРИДА, ПДЧ не означает ни быстрого, ни автоматического членства в НАТО.

Вместе с тем, Д.ФРИД выразил сомнение в эффективности позиции Германии, которая в значительной мере способствовала тому, что Украина и Грузия из-за своих внутренних проблем не получили приглашение к ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в апреле.