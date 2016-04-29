У Шойгу сообщили о возгорании на атомной подлодке "Красноярск"

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Перед отправкой на завод с лодки были демонтированы все системы вооружения. Ядерные установки удалены. Никакой угрозы экологии региона нет", - говорится в релизе.

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По предварительной информации, возгорание произошло в ходе выполнения работ по разделке корпуса, отметили в Минобороны.

"Загоревшаяся подводная лодка проекта 949 "Красноярск" 1983 года постройки была выведена из состава Военно-морского флота в 1998 году и передана для утилизации на предприятие промышленности", - отмечает ведомство.