Bloomberg: вторая жизнь в космосе для ядерного оружия времен холодной войны

В редакционной статье под названием "Вторая жизнь в космосе для ядерного оружия времен холодной войны", опубликованной на сайте Bloomberg.com., говорится о том, что в течение двух десятилетий, из соображений национальной безопасности, Конгресс запрещал продажу частей списанных межконтинентальных баллистических ракет, таких как Minuteman III. Распад СCCР и последовавшие за этим соглашения по вооружению привели к тому, что сотни МБР были сняты с эксплуатации, и из них были извлечены ядерные боеголовки; многие из них остаются под землей в старых бункерах в Великих равнинах (Great Plains). В настоящее время в рамках программы модернизации ядерного арсенала США, на которую было выделено $355 млрд, эти ракеты будут уничтожены и заменены следующим поколением МБР.

Военный подрядчик, компания Orbital ATK, хочет повторно использовать двигательные системы этих ракет для запуска коммерческих спутников. Это обеспечит налогоплательщикам небольшой доход от миллиардов долларов, которые потратил Пентагон, и поможет сэкономить на стоимости их уничтожения. Компания просит Конгресс отменить запрет на продажу.

Предложение Orbital столкнулось с сопротивлением со стороны Федерации коммерческих полетов в космос. Согласно собственной политике, правительство должно способствовать развитию "конкурентоспособной индустрии коммерческого космического транспорта", а не конкурировать с частными американскими компаниями. Но, по его заявлениям, продажа частей ракет может подорвать динамично развивающийся сектор аэрокосмической промышленности.

Хотя, на самом деле, нет убедительных доводов того, что перепродажа частей МБР может нанести ущерб молодым частным компаниям, которые выходят на рынок космических путешествий. Orbital говорит, что миссии по доставке тяжелых грузов, для которых предназначены эти двигатели, существенно отличаются от запусков небольших спутников, на которых сосредоточены такие компании, как Virgin Galactic, SpaceX и Blue Origin. Кроме того, ВВС считают, что это не приведет к появлению ракетных двигателей на коммерческом рынке.

Во всяком случае, все это может быть преждевременным. Пока неясно, выгодна ли покупка этих двигателей любой частной фирме; возможно ли, с точки зрения технологии, адаптировать МБР для коммерческого использования (хотя Orbital уже использует старые двигатели для запуска полезных грузов правительства, а Россия зарабатывает на утилизации ракет, разработка которых прекращена). Также пока нет реальной оценки стоимости ракет.

Рынок может дать ответы на некоторые из этих вопросов, особенно о цене. Но мы ничего не будем знать наверняка, пока сохраняется запрет Конгресса на саму идею. И если это окажется разумной инвестицией для частного сектора, Virgin Galactic и другие конкуренты могут свободно поучаствовать в торгах.

К тому же, Virgin Galactic и другие подобные фирмы, как SpaceX, Blue Origin и Vulcan Aerospace, уже получают государственные субсидии. У некоторых из них не было бы даже жизнеспособной бизнес-модели, если бы правительство не было их основным клиентом. Поэтому, они не нуждаются в защите Конгресса.