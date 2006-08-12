Сербия готова разделить Косово

Сербия "готова согласиться на раздел Косово на сербскую и албанскую части, если для края не будет найдено другого приемлемого решения". Об этом заявила сегодня председатель Координационного центра по Косово и Метохии правительства Сербии Санда РАШКОВИЧ-ИВИЧ, сообщает NEWSru.

"Если сербы и албанцы признают факт невозможности совместного проживания, а международное сообщество согласится с этим, тогда вариант разделения Косово представлял бы выгодное решение для обеих сторон", - подчеркнула С.РАШКОВИЧ-ИВИЧ в заявлении для представителей иностранных СМИ.

Однако "актуальная позиция" сербского руководства пока остается прежней: существенная автономия Косово в составе Сербии.

Три северокосовские общины с преимущественно сербским населением в настоящее время бойкотируют центральные органы власти Косово и косовские силовые структуры, перейдя таким образом на самоуправление и самостоятельное обеспечение правопорядка.

Позиция официальной Приштины относительно недопустимости нарушения территориальной целости края остается неизменной.