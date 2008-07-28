В Сиднее впервые за полторы сотни лет выпал снег

В Австралии неожиданно выпал снег. В Сиднее его видят впервые за полторы сотни лет. Кроме снегопада, в регионе значительно снизилась температура – до двух градусов ниже нуля, передает 5 канал.

Снежный покров всего в несколько сантиметров, но удивлению австралийцев нет границ. И пока взрослые ищут теплую одежду и расчищают дороги, детвора с удовольствием играется в снежки и лепит снеговиков. Согласно последним прогнозам, в понедельник в регионе опять будет идти снег. В последний раз жители Сиднея видели снег в 1836 году.