Россия решила строить не просто авианосцы, а морские системы

Пять-шесть авианосных групп будут созданы в перспективе на Северном и Тихоокеанском флотах, сообщил РИА Новости главнокомандующий военным флотом России адмирал Владимир Высоцкий.

По словам адмирала, командование ВМФ решило строить не просто авианосцы для флотов, а морские авианосные системы.

"Все должно работать в системе, в том числе и авианосцы. Мы назвали это морской авианосной системой (МАС), которая будет базироваться на Северном и Тихоокеанском флотах, - сказал В.Высоцкий перед началом военного парада в честь дня ВМФ. - Строительство таких систем начнется после 2012 года".

Высоцкий рассказал агентству, чем морские авианосные системы будут отличаться от сегодняшних авианосцев и авианосных групп.

"Во-первых, они будут действовать в тесном взаимодействии с космической группировкой", - сказал адмирал. Кроме того, авианосные системы будут действовать в тесном контакте с военно-воздушными силами и системами противовоздушной обороны. По словам Высоцкого, уже идут научно-исследовательские работы по первому кораблю, затем начнется опытно-конструкторский этап.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который несет службу на Северном флоте. Корабль был построен в 1985 году. На нем могут размещать более 50 самолетов и вертолетов, экипаж 1500 человек.