Из Ливана эвакуированы последние украинцы

Ночью, из Ливана польским военно-транспортным самолетом, который осуществлял гуманитарный рейс в Бейрут, были эвакуированы последние 30 граждан Украины, передает "5 канал".

В аэропорту "Борисполь" украинцев встречали родные, представители МИД и посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа из Ливана было эвакуировано 1141 гражданин Украины (из них 338 детей).

Напомним, что Израиль начал бомбежки Ливана 12 июля, после того, как перешедшие ливано-израильскую границу боевики «Хезболлах» похитили двоих и убили восьмерых израильских солдат.

Всего с начала военного противостояния от рук боевиков «Хезболлах» и запущенных ими ракет погибли более 120 израильтян, в основном солдаты.

От авиаударов Израиля в Ливане погибло более 1000 человек, в основном мирные жители.