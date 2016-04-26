Польша планирует ввести временный пограничный контроль с ЕС

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на польские СМИ.

Контроль будет введен на границе с Германий, Словакией, Чехией, Литвой, а также в аэропортах с целью «предотвращения въезда в Польшу лиц, которые могут нарушить общественный порядок и представлять угрозу безопасности».

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Отмечается, что такие действия связаны с проведением саммита НАТО в Варшаве, который состоится в начале июля, и Всемирного дня молодежи.