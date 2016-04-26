Польша планирует ввести временный пограничный контроль с ЕС
09:09, 26 апреля 2016Мир
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Польша с 4 июля по 2 августа планирует ввести пограничный контроль с ЕС.
Такие действия связаны с проведением саммита НАТО в Варшаве / flickr.com/photos/lplewnia
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на польские СМИ.
Контроль будет введен на границе с Германий, Словакией, Чехией, Литвой, а также в аэропортах с целью «предотвращения въезда в Польшу лиц, которые могут нарушить общественный порядок и представлять угрозу безопасности».
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Отмечается, что такие действия связаны с проведением саммита НАТО в Варшаве, который состоится в начале июля, и Всемирного дня молодежи.
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