Россия вернулась к имперской политике - Дуда

Об этом сообщает Польское радио.

В своей речи глава Польши отметил, что создание сильного и безопасного польского государства является абсолютным приоритетом для тех лиц, которые сегодня находятся при власти. Это особенно важно во время, когда изменилась геополитическая ситуация, подчеркнул президент Анджей Дуда.

"Мы все знаем, какие действия сегодня осуществляет российская власть. Все знаем, что Россия вернулась на путь имперской политики, политики, которая приводит к нарушению интересов и безопасности других стран", – заявил глава государства.

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Президент Польши также выразил убеждение, что июльский саммит НАТО в Варшаве будет началом укрепления Североатлантического альянса.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия с помощью инцидентов над Балтийским и Черным морями пытается проверить готовность НАТО защищать территорию стран-членов.