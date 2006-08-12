В автокатастрофе в Турции пострадали 8 украинских туристов

В результате дорожно-транспортного происшествия в Анталье (Турция) в субботу, по предварительным данным, пострадали восемь туристов из Украины. Об этом сообщил генконсул РФ в Анталье Сергей АЛИФАНОВ, передает РИА "Новости".

"Автобус с туристами следовал в аэропорт Антальи. Машина перевернулась на перекрестке туристического городка Белек. В район аварии прибыли представители полиции и прокуратуры Антальи", – добавил российский генконсул.

Всего в автобусе ехали 18 туристов. Авария произошла в 10.30 местного времени (12.30 по киевскому).