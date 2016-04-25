Путин снова "пошутил" о журналистах (видео)

Сегодня во время форума в Йошкар-Оле российский лидер Владимир Путин пошутил о журналистах.

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"Вы были преподавателем? А стали журналистом? Какое падение. Шучу", - сказал Путин одной из журналисток в зале.

Отметим, ранее в Санкт-Петербурге, который называют городом трех революций, российский президент уже пошутил, что надеется, что результатом работы журналистов не станет четвертая революция

Известно также утверждение Путина, что власть – не противник свободной прессы. По его словам, свободная пресса может быть врагом только для "жуликов, казнокрадов и преступников, а для власти как таковой, которая служит народу, не может быть такой ситуации".