Neue Zürcher Zeitung: В гостях у подруги

Об этом пишет Маркус Акерет в статье "В гостях у подруги", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Находиться на правильной стороне истории – такую задачу должен ставить перед собой каждый политик. Очень приятно, когда кто-то другой подтверждает ее успешное выполнение, особенно если ранее политику прочили скорую потерю власти. На пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в замке Херренхаузен в Ганновере президент США Барак Обама не скупился на слова благодарности, восхищения и дружбы. То, что он так оценил ее подход к миграционному кризису, должно быть, порадовало Меркель больше, чем его слова о ее чувстве юмора и надежности.

Протест против свободной торговли

Пятый официальный визит Обамы в Германию – и, вероятно, его последний в качестве президента Соединенных Штатов – в первую очередь, посвящен экономическим и торговым вопросам. Причина поездки – открытие Ганноверской ярмарки, принимающей страной которой являются Соединенные Штаты. На присутствие Обамы не рассчитывали даже организаторы ведущей мировой промышленной ярмарки. В Германию Обама приехал не из-за необходимости привлекать иностранные инвестиции, а из-за активных переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), которое непосредственно связано с оставшимся сроком пребывания Обамы на посту. Опросы снова показали, что Германия больше, чем другие члены ЕС, скептически относится к соглашению. В субботу десятки тысяч людей в Ганновере вышли на демонстрацию против ТТИП, с которым связаны многие, похоже, неустранимые мифы. Профессионально организованная кампания против ТТИП многое переняла у опороченных протестующими "крупных корпораций", и просто делает ставку на антиамериканские настроения, вульгарную критику капитализма и свободной рыночной экономики.

В своей короткой речи на открытии ярмарки Обама хотел передать сообщение противникам ТТИП, тем, кто считает устранение торговых барьеров снижением стандартов. ТТИП закрепит эти стандарты в сфере трудового права, защиты окружающей среды и потребителей, соглашение будет особенно выгодно для малого и среднего бизнеса, а не только для глобальных корпораций. В совместных американских и европейских правилах он видит шанс создать для все более важных конкурентов общие представления о ценностях, в том числе и в отношении открытого Интернета. И в этом взгляды Меркель и Обамы совпадают. Цель их европейской политики заключается в том, чтобы сохранить континент конкурентоспособным, чтобы другие не могли принимать решения за них. Во время миграционного кризиса Меркель, к сожалению, иногда терялась. Поэтому Обама может не одобрить экономико-политические рецепты Меркель. Но в отличие от Китая или России, американцам хорошо известна ценность единой, сильной Европы.

Никакой двусторонней враждебной кампании

Но во время визита Обамы в Германию торговая политика играла лишь незначительную роль. Их общение с Меркель было больше сосредоточено на вопросах мировой политики, особенно на вопросах безопасности. У лидеров двух стран не было таких разногласий, как около года назад в Гармиш-Партенкирхене. В борьбе с исламским терроризмом, особенно с террористами из "Исламского государства", и в попытках разрешить конфликт в Сирии, по крайней мере, на официальном уровне, существует мало разногласий. Германия в меру своих возможностей задействована на севере Ирака и в Сирии; среди населения такой шаг гораздо менее популярен, чем среди политиков, и США в будущем, вероятно, захотят большей приверженности.

Некоторые немецкие политики вспоминают, как настаивали на решении воздержаться от участия в Ливии, и испытывают тайную радость. Но это не портит отношения. Сложная ситуация вынуждает Германию использовать свои лучшие силы для создания устойчивых структур в Ливии, а также в Афганистане. В конфликте между Западом и Россией, Германия стала для Вашингтона на удивление надежным гарантом как диалога, так и твердости. Обама в большей степени переложил управление кризисом на Меркель, а также прислушивался к ней, когда дело дошло до принятия решения о поставках оружия Киеву. В Ганновере Меркель производит впечатление такого же неоспоримого ведущего европейского политика, каким была до миграционного кризиса. Европейско-американский мини-саммит по приглашению канцлера в Ганновере только подчеркивает это.