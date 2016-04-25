Станет ли этот человек преемником Владимира Путина? - The Huffington Post

17:18, 25 апреля 2016
Мир
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Владимир Путин несокрушим, как скала во время бури. Президент популярен среди русского народа, на международной арене он наступает, провоцирует, поляризует. Тем не менее, эксперты уже давно знают: каким бы могущественным не хотел казаться Путин, на самом деле в Кремле он таковым не является. 

REUTERS

Об этом пишет Леннарт Пфалер в статье "Станет ли этот человек преемником Владимира Путина?", опубликованной The Huffington Post.

Путин на посту с 1999 года – с перерывом, согласно законодательству. Но его эпоха скоро может закончиться. Российский политолог Глеб Павловский сообщил американскому журналу Foreign Affairs: "Россия уже контролируется системой, которая использует Путина только в качестве логотипа. И система неустойчива".

Но каким будет период после Владимира Путина? Эксперт по России Ханс Хеннинг Шрёдер недавно сказал The Huffington Post: Чтобы в России появился новый президент, Путин должен счесть этого человека подходящей кандидатурой – "и указать на него пальцем".

Нынешний министр – главный кандидат на роль преемника Путина

Население России испытывает большое недоверие к политической элите, которая управляет страной. "Все по-прежнему работает по принципу: хороший царь, плохие бояре", - сказал Шрёдер, бывший директор Немецкого института международной политики и безопасности. В царской России боярами называли мелких дворян, которых презирало население.

Он также говорит, что эксперты считают Сергея Шойгу, нынешнего министра обороны России, кандидатом на пост президента России.

Шойгу – политик с наибольшим стажем работы в российском правительстве. Он стал членом правительства в 1990 году, служил при Ельцине, Путине и недолго пребывавшем на посту Медведеве. И всегда отличался своей надежностью.

Кремль не жалеет денег на реформу армии

Это относится и к его посту министра обороны, который он занял в 2012 году. Шойгу может записать на свой счет военные успехи России в Крыму, на востоке Украины и в Сирии.

REUTERS

"Российская армия демонстрирует способности и организацию, которых не было никогда прежде", - сделала вывод Эвелин Фаркаш, эксперт по России в Пентагоне. Кремль не жалел на это средств. Под управлением Шойгу военные расходы значительно возросли, Россия тратит на вооружение почти пять процентов от ВВП. К 2020 году министр обороны хочет полностью модернизировать 70 процентов армии.

Собака как знак доверия

Шойгу – ближайшее доверенное лицо Путина. В 2000 году он подарил президенту черного лабрадора Кони, которая быстро стал любимой собакой Путина. Часто Шойгу сопровождал президента во время устроенных для СМИ приключений и охоты.

К мужской дружбе прилагается профессиональная компетентность. Эксперты давно уверены, что Сергей Шойгу – стратег, который стоит за текущим внешнеполитическим курсом России, который Запад часто расценивает, как агрессию.

"В Сирии Москва увидела новую возможность для успешной операции", - объясняет Ханс Хеннинг Шрёдер. Время высоких внешнеполитических рисков, к которым можно отнести аннексию Крыма, позади – даже если Запад думает по-другому. Сейчас Россия идет вперед все с той же целью – укрепить свою власть без больших потерь.

Новый курс хорошо принимают

Истории успеха из Сирии хорошо принимает и российское население. Хотя Шойгу, возможно, замешан в масштабном коррупционном скандале, он давно один из немногих любимцев населения, и регулярно занимает верхние позиции в опросах российского института исследований общественного мнения ВЦИОМ.

Потому что Шойгу выгоден блеск Путина, он излучает спокойствие – и приносит результаты. Вполне возможно, что в один прекрасный день президент укажет на него.

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