В Индонезии отложена казнь трех христиан
11:42, 12 августа 2006Мир
475
Но приговор не отменен
В Индонезии в последнюю минуту была отложена казнь трех христиан. В тоже время власти подчеркнули, что приговор все еще подлежит приведению в исполнение.
Казнь была отложена через несколько часов после того, как папа римский Бенедикт XVI обратился к президенту Индонезии с призывом сохранить жизни людей.
Смертный приговор был вынесен по обвинению в убийстве мусульман во время религиозных столкновений, произошедших на о.Сулавеси в 2000 г., передает Associated Press.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter