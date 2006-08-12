В Индонезии отложена казнь трех христиан

В Индонезии в последнюю минуту была отложена казнь трех христиан. В тоже время власти подчеркнули, что приговор все еще подлежит приведению в исполнение.

Казнь была отложена через несколько часов после того, как папа римский Бенедикт XVI обратился к президенту Индонезии с призывом сохранить жизни людей.

Смертный приговор был вынесен по обвинению в убийстве мусульман во время религиозных столкновений, произошедших на о.Сулавеси в 2000 г., передает Associated Press.