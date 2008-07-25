Российские войска закончили ремонт железной дороги в Абхазии

Российские железнодорожные войска выполнили поставленную задачу и 29-30 июля будут выведены с территории Абхазии, сообщил журналистам замкомандующего железнодорожными войсками России Александр Соболев.

Он напомнил, что российские военные два месяца находились в Абхазии и восстанавливали 55 км железнодорожных путей. "Сейчас пути восстановлены, и по ним началось движение поездов", - сказал А.Соболев. Он подчеркнул, что на последнем этапе выполнения работ “никаких провокаций со стороны Грузии не было”.

Напомним, в конце мая 2008 г. в Абхазию прибыли подразделения железнодорожных войск РФ в количестве 300 военнослужащих для восстановления железнодорожного полотна на участке Сухуми-Очамчира. Работы проводились в соответствии с решением президента РФ об оказании гуманитарной помощи Абхазии. Особо акцентировалось отсутствие у военных строителей какого-либо оружия и назывались поставленные перед ними цели: замена шпал, улучшение состояния полотна и ремонт железнодорожных мостов через горные реки Кодор и Моква.

Между тем грузинские власти обвинили российскую сторону в агрессии, поскольку ввод военных железнодорожников был совершен без согласования с Грузией, а ремонт железной дороги рассматривался как подготовка транспортных путей на случай войны.