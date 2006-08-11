Мороз поздравил Фиделя Кастро с юбилеем

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поздравил председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Фиделя КАСТРО РУС с юбилеем.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея, - говорится в поздравлении . - Мы высоко ценим дружные связи, сложившиеся между Республикой Куба и нашим молодым государством, благодарны за бескорыстную помощь кубинцев в лечении и восстановлении здоровья украинских детей, пострадавших от чернобыльской катастрофы».

Председатель Верховной Рады Украины выразил уверенность, что кубинско-украинские отношения и в дальнейшем будут развиваться в духе партнерства и дружбы.

Справка УНИАН. Ф.КАСТРО находится у власти с февраля 1959 года, когда он возглавил Революционное правительство Республики Куба. 1 августа с.г. он временно передал свои полномочия главы государства, главнокомандующего кубинскими вооруженными силами и лидера коммунистической партии Кубы своему младшему брату Раулю в связи с операцией на кишечнике.

Запланированные торжества в связи с 80-летним юбилеем Ф.КАСТРО, который приходится на 13 августа, перенесены на 2 декабря, когда на Кубе будет отмечаться 50-летие вооруженных сил.