Кадетский корпус для девочек открывается в России

Правительство РФ распорядилось создать в ведении Минобороны кадетский корпус "Пансион воспитанниц Минобороны", говорится в постановлении, размещенном на сайте кабинета министров.

Как отмечается в документе, образовательное учреждение, которое будет базироваться в Москве, создается для "обеспечения всестороннего воспитания и подготовки к военной службе потерявших родителя дочерей военнослужащих, а также дочерей военнослужащих, проходящих военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, и в воинских частях, находящихся за пределами РФ".

Предельная численность военнослужащих и гражданского персонала кадетского корпуса установлена в количестве 322, обучающихся - в количестве 840, на содержание в 2008 году из средств Минобороны выделяется 57,2 миллиона рублей.

Министерству поручено принять в 2008 году на обучение в кадетский корпус до 180 человек.