Россия стремится разделить Евросоюз – британский эксперт

Об этом эксперт заявил в Братиславе на форуме по делам безопасности GLOBSEC 2016, передает Радио Свобода.

«Россия имеет две главные цели: во-первых, разделить Европейский Союз, и в этой тактике россияне успешны. Умеют поставить против себя чехов и словаков, немцев и поляков. Во-вторых, если бы удалось построить «Северный поток-2», Россия бы сэкономила средства на транзите газа, которые платит Украине и Словакии, а это для нее выгода», – подчеркнул Лукас.

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В связи с этим политолог обратил внимание на важную роль Словакии, которая с 1 июля этого года будет председательствовать в ЕС. По мнению Лукаса, Словакия не должна ставить в течение своего исторического первого председательства в Евросоюзе «нереалистичные цели». Главное – энергетическая безопасность Европы и «способность преодолеть попытки России разделить ЕС».

На опасные политические маневры России обратил внимание на форуме в Братиславе также заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

«Североатлантический альянс и дальше настаивает на своих позициях относительно Украины, (указывает) на нарушение международного права со стороны России», – подчеркнул Вершбоу, одновременно отметив, что нужно поддерживать диалог с Москвой.

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В работе Международного форума по делам европейской безопасности в Братиславе GLOBSEC 2016, который начался 15 апреля, приняли участие около тысячи государственных деятелей и политиков, общественных активистов, журналистов и политологов из 70 стран мира. Среди них президенты Хорватии, Болгарии, Македонии и Словакии, председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и другие.

Форум GLOBSEC 2016 в Братиславе сегодня завершает свою работу.