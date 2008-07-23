Медведев жалуется: в России не хватает кандидатов в губернаторы
13:03, 23 июля 2008Мир
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«Нет скамейки запасных»
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в стране существует огромная проблема с подбором кандидатов на должности губернаторов. На совещании по формированию резерва управленческих кадров глава государства напомнил о существующем кадровом голоде. «Это касается и руководителей регионов», – отметил он.
По словам президента, «нет скамейки запасных». «Каждый раз ломаем головы, как найти кадры для замещения высших должностей в регионах», – признал президент РФ.
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