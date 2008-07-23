Арест Караджича приближает Сербию к Европейскому Союзу

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза приветствует Сербию с арестом экс-генерала времен войны в бывшей Югославии Радослава КАРАДЖИЧА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных 22 июля на заседании Совета выводах.

“Совет доволен арестом Р.КАРАДЖИЧА, которого Международный трибунал для бывшей Югославии обвиняет в геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях”, - подчеркивается в выводах.

Совет министров ЕС также напомнил решение Европейского совета от 19-20 июня этого года, согласно которому Сербия может получить большую поддержку на пути продвижения в Евросоюз, в том числе статус кандидата на членство, если выполнит все необходимы для этого условия.

Совет министров ЕС также призвал недавно сформированное правительство Сербии развивать отношения с Евросоюзом и странами-членами ЕС, а также выразила готовность начать диалог о либерализации визового режима.

Как сообщал УНИАН, Р.КАРАДЖИЧ был арестован 22 июля. Последние годы он жил в Белграде. Правительство планирует выдать Р.КАРАДЖИЧА Международному трибуналу в Гааге в течение трех дней, если он не обжалует решение о своей выдаче в суде.