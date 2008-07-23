Дж.Буш утверждает, что Уолл-стрит напился и теперь у него похмелье

Президент США Джордж Буш сравнил ситуацию на финансовом рынке страны с "похмельем после сильного опьянения", передает Associated Press. "Нет никаких вопросов на этот счет - Уолл-стрит напился. Вопрос в другом: сколько времени ему потребуется, чтобы протрезветь и отказаться от всех высокоточных финансовых инструментов", - заявил американский президент на встрече с финансистами Республиканской партии.

Прежде чем сделать заявление, Дж.Буш попросил присутствовавших, среди которых не было журналистов, отключить все записывающие устройства.

Однако кто-то явно проигнорировал просьбу президента, и видеоролик с заявлением Дж.Буша появился на популярном интернет-ресурсе.

Комментируя высказывание президента США, пресс-секретарь Белого дома Тони Фратто пояснил, что высказывание Дж.Буша было "фигурой речи, которую часто используют журналисты, описывая сложившуюся на американском рынке ситуацию".

По словам пресс-секретаря, Дж.Буш был абсолютно прав, использовав такую метафору, поскольку "рынки использовали очень сложные финансовые инструменты, не до конца понимая риск, которые они представляют".

РБК