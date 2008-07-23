На стройке в Москве произошла массовая драка между гастарбайтерами

На стройке в Северном округе Москвы в ночь на среду произошла массовая драка между рабочими - уроженцами Узбекистана и Дагестана. По другой версии в драке участвовали таджики и дагестанцы. Участники драки были вооружены металлическими прутьями. Об этом сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Евгений Гильдеев.

По его словам, сигнал о происшествии поступил в милицию около полуночи, передает ИТАР-ТАСС.

"Прибывший наряд обнаружил, что на стройке возле дома №23 по Часовой улице дерутся рабочие, - отметил представитель ГУВД. - Сотрудники милиции пресекли драку и доставили ее зачинщиков и участников в ОВД "Аэропорт".

В результате драки, в которой участвовали около 15 человек, серьезные травмы получил один рабочий, он был госпитализирован. "Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - уточнил Гильдеев.

По другим данным, пострадали 10 человек, пять из которых госпитализировали.

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