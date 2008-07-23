В США аварийно сел самолет с конгрессменами

Самолет американской авиакомпании Continental Airlines, среди пассажиров которого были семь членов Конгресса США, совершил аварийную посадку.

Авиалайнер, сообщает AP, следовал из Вашингтона в Хьюстон, когда во время полета датчики зафиксировали резкое изменение давления в кабине.

Было принято решение перенаправить самолет, на борту которого находились около 120 человек, в ближайший аэропорт. Авиалайнер успешно совершил посадку в Международном аэропорту имени Луи Армстронга в Новом Орлеане. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, отмечает “Лента.ру”.