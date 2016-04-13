Президент Бразилии заявила о "заговоре" против нее - BBC
00:32, 13 апреля 2016Мир
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Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила о "заговоре" против себя.
REUTERS
Президент, которой грозит импичмент, намекнула, что одним из участников мнимого "переворота" является вице-президент Мишель Темер, передает BBC Украина.
Госпожа Руссефф назвала свидетельством "заговора" аудиосообщение, которое выпустил господин Темер. В этом сообщении говорилось о призыве к правительству национального единства.
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Корреспонденты отмечают, что в записи звучит так, будто импичмент Руссефф уже состоялся. Господин Темер отметил, что сообщение обнародовали случайно.
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