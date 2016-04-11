В результате бомбардировки Ракки погибли по меньшей мере 32 человека
Город Ракка на севере Сирии обстреляли с воздуха. В результате авиаударов в воскресенье, 10 апреля, в городе погибли по меньшей мере 32 человека.
Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, передает Deutsche Welle.
По данным правозащитников, среди погибших - 24 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает агентство dpa. Остальные жертвы - гражданские лица.
Объектами бомбардировок стали в том числе и гражданские объекты - больница, школа и игровая площадка.
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Впрочем, неизвестно, кто именно нанес удары с воздуха. Город Ракка контролируется ИГ, поэтому его бомбят как самолеты международной коалиции под предводительством США, так и авиация РФ и сирийских правительственных сил.
Ракка и иракский город Мосул считаются неофициальными столицами "Исламского государства".