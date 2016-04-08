Россия и США работают над проектом новой конституции Сирии - Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и западных дипломатов, передает "Газета.ru".

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Обе страны продолжают обмениваться идеями.

Ранее представитель сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) в Москве Абд Салам Али заявил, что партия пока не получила приглашения работать над текстом новой конституции страны.

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При этом он сказал, что партия всецело готова участвовать в написании конституции.