Россия и США работают над проектом новой конституции Сирии - Bloomberg
21:13, 08 апреля 2016Мир
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Работа стран находится на начальной стадии.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и западных дипломатов, передает "Газета.ru".
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Обе страны продолжают обмениваться идеями.
Ранее представитель сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) в Москве Абд Салам Али заявил, что партия пока не получила приглашения работать над текстом новой конституции страны.
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При этом он сказал, что партия всецело готова участвовать в написании конституции.
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