Стадион в Самаре для ЧМ-2018 подорожал еще на миллиард рублей

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, Шляхтин уточнил, что более точная оценка стоимости строительства будет готова к концу следующей недели.

Первоначально проект оценивался в 13,6 млрд рублей, но уже год назад министр спорта России Виталий Мутко заявил, что строительство объекта обойдется в 16 млрд рублей.

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Мутко объяснил этот рост падением курса рубля: по его словам, стоимость самарского стадиона выросла на 30–40% из-за того, что контракты на постройку арен заключались в долларах.

Однако представитель компании-подрядчика "ПСО Казань" Сергей Пономарев в интервью заявил, что дело не только в курсе российской валюты: "Самара Арена" станет самым крупным стадионом за пределами Москвы и Питера, а по своему радиусу будет даже больше московских "Лужников".

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в начале апреля обещал опубликовать информацию о фальсификациях в документации на возведение стадиона к ЧМ-2018 в Самаре.