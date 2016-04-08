"Исламское государство" атаковало египетских военных на Синае: есть жертвы

В четверг на Синайском полуострове прогремело два взрыва, вследствие которых погибли пятеро египетских солдат, офицер и женщина гражданское лицо. Ранены были еще около 15 человек. Об этом со ссылкой на военные и медицинские источники сообщает Reuters.

Читайте такжеПутин рассказал, чем отличаются "духовные скрепы" россиян от европейских ценностей

Боевики заложили дистанционно управляемую взрывчатку на дороге и подорвали ее, когда там проезжали машины с военными. Произошло два отдельных инцидента.

Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство", сообщают некоторые подконтрольные террористам интернет-ресурсы.

Читайте такжеТеракты в Брюсселе - инсценировка, а украинцы - каннибалы: в ЕС рассказали о новых "перлах" кремлевской пропаганды

Официальных комментариев от египетской армия пока нет.