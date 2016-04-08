"Исламское государство" атаковало египетских военных на Синае: есть жертвы
Боевики устроили взрывы на дороге, по которой ехали армейские машины.
В четверг на Синайском полуострове прогремело два взрыва, вследствие которых погибли пятеро египетских солдат, офицер и женщина гражданское лицо. Ранены были еще около 15 человек. Об этом со ссылкой на военные и медицинские источники сообщает Reuters.
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Боевики заложили дистанционно управляемую взрывчатку на дороге и подорвали ее, когда там проезжали машины с военными. Произошло два отдельных инцидента.
Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство", сообщают некоторые подконтрольные террористам интернет-ресурсы.
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Официальных комментариев от египетской армия пока нет.