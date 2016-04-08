"Путин хелло": в Питере прошла акция c требованием отставки президента (видео)

Народный сход не был согласован с властями, его немногочисленные участники требовали отставки президента России Владимира Путина в светескандала с панамскими офшорами.

Протестующие высказывали свои требования в одиночных пикетах, не использовали символики и флагов и прибегали к эзоповому языку.

На их плакатах было написано "Слово дня: Отставка", "Возьму уроки игры на виолончели срочно", в стороне на лавочке лежал плакат с надписью "Россия без Путина", сообщает Русская служба ВВС.

Некоторые приходили в футболках с перечеркнутым изображением президента и с надписью "Путину не нужно время, ему нужен срок".

Данные пикетчиков тут же переписывала полиция.

С участниками акции вошли в противостояние десятки сторонников "Народно-освободительного движения". Его активисты ходили с флагами, криками призывали прохожих "посмотреть на национал-предателей" и предлагали демонстрантам "убираться в Вашингтон". Полиция их не останавливала.

Когда сторонники "Весны" подняли вверх пустые листы вместо плакатов, стражи порядка в мегафон предупредили их о том, что за участие в несогласованной акции последует задержание.

В разгар конфликта между сторонами один из противников схода плеснул в лидера "Весны" Николая Артеменко неизвестной жидкостью с сильным запахом. Плеснувший был задержан полицией.

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей и ряд мировых СМИ опубликовали итоги расследования, которое они провели на основе попавших к ним конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

На их основании журналисты сделали выводы о причастности близких соратников Путина к сомнительным сделкам офшорных компаний.