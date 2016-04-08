Uber заплатит $10 миллионов, чтобы снять претензии прокуроров из Калифорнии

Чтобы урегулировать претензии окружных прокуроров Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, компания Uber согласилась выплатить 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Отмечается, что поводом для претензий стали утверждения компании, что ее проверки водителей являются более качественными, чем в традиционных службах такси.

При этом окружные прокуроры сочли, что это заявление вводит клиентов стартапа в заблуждение, и в 2014 году подали против него иск. В отличие от обычных служб такси, Uber не берет отпечатки пальцев у водителей с целью обнаружить возможные судимости, а вместо этого использует различные базы данных за последние семь лет.

Согласно условиям урегулирования иска, компания не имеет больше права упоминать в своей рекламе слоган о "самой безопасной поездке".

Представители Uber, выразив удовлетворение достижением соглашения, особо отметили, что все это не значит, что компания признаёт за собой совершение каких-либо правонарушений.