Аварийная баржа перекрыла канал Дунай – Черное море

19:21, 19 июля 2008
Мир
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Инцидент из-за падения уровня воды

Севшая на мель крупнотоннажная баржа и буксир полностью блокировали судоходство по каналу Дунай - Черное море в Румынии. Инцидент произошел из-за падения уровня воды в канале близ города Чернаводэ (юго-восток Румынии), вызванного жаркой погодой в этом районе.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речной конвой, перевозивший несколько сот тонн железной руды, сел на мель и перегородил весь судоходный фарватер на канале. В результате несколько грузовых судов класса "река-море" оказались блокированными на участке в несколько километров.

Попытки снять баржу с мели не привели ни к каким результатам. Ожидается прибытие более мощных буксиров из города Галац, которые помогут разрешить сложившуюся ситуацию. Однако им предстоит проделать до места происшествия несколько десятков километров.

 

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