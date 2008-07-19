Непальские депутаты не смогли выбрать президента страны

Депутаты Национальной ассамблеи Непала не смогли в субботу, 19 июля, выбрать первого президента страны, сообщает AFP.

По информации агентства, ни одному из трех кандидатов на пост президента страны не удалось набрать простого большинства голосов депутатов. Лидером голосования стал Рам Баран ЯДАВ, набравший 294 из 298 необходимых голосов. Его кандидатуру выдвинула партия "Непальский конгресс".

Второе место с небольшим отрывом занял выдвинутый Маоистской Коммунистической партией Непала Рамрайя Прасад СИНГХ, набравший 282 голоса.

На третьем месте оказался кандидат от Объединенной Марксистско-Ленинистской Коммунистической партии Непала Рампит ПАСВАН. Однако во втором туре президентских выборов, дата которого пока не назначена, примут участие только двое кандидатов, набравшие большинство голосов.

Всего в голосовании принимали участи 594 депутата Национальной ассамблеи Непала.

Напомним, король непала ГЬЯНЕНДРА был отстранен от власти в начале 2007 года. Королевская династия Шах, к которой принадлежит ГЬЯНЕНДРА, правила в Непале в течение 240 лет. 28 мая 2008 года Конституционная ассамблея Непала приняла решение об отмене монархии и провозгласила республику.