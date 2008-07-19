В Непале автобус упал в реку: 14 погибших

В центре Непала автобус, направлявшийся по горной дороге, упал в реку, в результате чего погибли 14 человек, передает Газета.ru.

Авария произошла после полуночи с пятницы на субботу в 160 км западнее Катманду. Полиция и военные ведут спасательные работы, однако этому препятствует сильное течение.

29 человек, получивших ранения, доставлены в больницу.