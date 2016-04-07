В Хабаровске поставили мюзикл о дружбе тигра Амура и козла Тимура

Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

"Неожиданная история о дружбе Тигра Амура и Козла Тимура, приковавшая внимание всего мира, впервые перенесена на театральную сцену. Хабаровскую. Рождение, взросление, воспитание и первая любовь - вот основные этапы юной жизни наших героев. Как же складывались их первые шаги? Какие уроки жизни они усвоили? Как подружились? Какие приключения и преграды преодолели друзья? На все эти вопросы ответит мюзикл для семейного просмотра", - интригует театр.

Среди персонажей произведения значатся, в частности, лошадь Патриция, корова Мирабелла, Курица, Молодая уточка, индюк Тупак, свинья Соня, сова Сваха а также Паровозик.

Премьера мюзикла состоится 17 апреля.

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