В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения силой около 7 баллов, произошедшего в 11:39 по местному времени (в Киеве 5:39) к востоку от острова Хонсю, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства France Presse, высота волны цунами будет достигать 50 сантиметров.

Эпицентр подземных толчков находился в 123 километрах от города Иваки в префектуре Фукусима на глубине около 40 километров. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как напоминает агентство, 14 июня 2008 года в том же районе произошло землетрясение, жертвами которого стали 10 человек в префектуре Иватэ.