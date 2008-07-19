Украина и Румыния обсудили ситуацию в дельте Дуная

Украина выступает за проведение совместного мониторинга ситуации в дельте Дуная.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Лазарем КОМАНЕСКУ.

«Мы исходим из того, что должен проводиться совместный мониторинг всей дельты Дуная. Этот мониторинг будет осуществляться только совместными усилиями, мы найдем решение всех проблем», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он заверил, что Украина не намерена нарушать свои международные обязательства. «Это не в нашей практике», - сказал он.

В свою очередь, Л.КОМАНЕСКУ высказал пожелание, чтобы деятельность в дельте Дуная осуществлялась в соответствии с международными стандартами.