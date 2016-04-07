В Греции бастуют госслужащие, закрыты аэропорты: в городах по всей стране планируются митинги

В Греции в четверг проходит суточная забастовка сотрудников государственного сектора, выступающих против реформы системы пенсионного обеспечения и социального страхования, передает РИА Новости.

С полуночи прекращено авиасообщение, отменены все рейсы. С 6 утра бастуют журналисты. Утром не откроются государственные и муниципальные учреждения.

Акцию протеста проводит профсоюз государственного сектора ADEDY, заявивший о "надвигающейся ликвидации системы социального обеспечения". Профсоюзы считают, что левое правительство СИРИЗА продолжает неолиберальную политику жесткой экономии предыдущего правого правительство.

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Федерация служащих гражданской авиации (OSYPA) присоединилась к забастовке, добавив еще одно требование — "Нет распродаже греческих государственных аэропортов". Власти Греции продают 14 аэропортов, их покупателем является немецкая компания. Забастовка авиадиспетчеров и сотрудников служб гражданской авиации началась после полуночи 7 апреля и закончится в полночь того же дня.

Общественный транспорт в четверг работает в обычном режиме.

В городах по всей стране планируются митинги. В Афинах митинг пройдет в 11 часов утра на площади Клафмонас.