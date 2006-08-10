Премьер-министр Литвы ради Януковича пожертвовал рыбалкой и теннисом

Премьер-министр Литвы Гядиминас КИРКИЛАС прервал свой отпуск для визита в Украину, поскольку считает сотрудничество с ней очень важным для официального Вильнюса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на коротком брифинге перед отбытием из Украины в международном аэропорту «Борисполь».

«Украина - очень важная для нас страна», - сказал литовский премьер, отметив при этом, что его личный отпуск не является настолько важным, как отношения с дружественной Украиной.

«Это визит на один день, и я думаю, что не настолько уж пострадают мои рыбалка и теннис», - сказал литовский премьер.

Г.КИРКИЛАС также подчеркнул, что перед своим визитом в Украину он не получал никаких просьб от европейских чиновников, а совершил визит исключительно по личной инициативе. Впрочем, добавил Г.КИРКИЛАС, Брюссель наверняка будет интересоваться ситуацией в Украине и, в том числе, впечатлениями литовского премьера от общения с его украинским коллегой.

Как сообщал УНИАН, сегодня Г.КИРКИЛАС посетил Украину с однодневным визитом для встречи с новоизбранным украинским премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.