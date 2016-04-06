Президент Турции высказался за лишение гражданства поддерживающих террористов лиц

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил о готовности к борьбе с террористами и их пособниками.

«Мы продолжим действовать в этом же духе, и должны быть решительны в принятии необходимых мер для отстранения сторонников террористической организации, вплоть до лишения гражданства. Эти люди не могут быть нашими гражданами», - подчеркнул президент Турции.4

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«Если мы как государство перестанем вести борьбу с террористической организацией в рамках морали, совести и права, то на решение будет достаточно трех дней», - заявил Эрдоган.

«Сыны Турции становятся шехидами. Без сомнения, это причиняет нам боль. Бывают дни, когда и мы, словно матери шехидов склоняем головы. Но знаем и то, что эти земли – ни чья-то личная собственность. Также, как земельный участок при возделывании становится полем, так и орошенная кровью земля, становится Родиной», - подчеркнул глава турецкого государства.

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