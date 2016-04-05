США, Франция и РФ отправят представителей в зоны конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Deutsche welle.

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро по итогам сегодняшних переговоров в Минском формате, США, Франция и Россия планируют отправить своих представителей в Азербайджан, Армению и самопровозглашенную "Нагорно-Карабахской Республику".

"Мы видим, что вооруженный конфликт не может быть ни решением, ни статусом-кво", - заявил Эро после переговоров со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Глава немецкого МИД, в свою очередь, сообщил, что свою миссию в зону конфликта отправит также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой в этом году председательствует Германия.

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Как сообщал УНИАН, обострение давнего конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха произошло в ночь с 1 на 2 апреля.

Днем 5 апреля стало известно, что армянская и азербайджанская стороны договорились о двустороннем прекращении огня.