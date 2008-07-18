Франция просит Москву прекратить шантаж Украины приведением НАТО

Европейский Союз должен осуществлять более активную политику относительно Украины, а Россия перестать шантажировать Украину по поводу вступления в НАТО.

Такое мнение в комментарии радио “Свобода” выразил депутат Национального собрания, советник Президента Франции Пьер ЛЕЛЛУШ.

“Также я думаю, что россияне должны прекратить ежедневно шантажировать Украину и превращать вопрос НАТО в привидение, дьявольский заговор Запада. Это бессмысленно”, - сказал, в частности, П.ЛЕЛЛУШ.

По его словам, российские представители прямо угрожают Украине, если она слишком приблизится к НАТО. Советник Президента Франции отметил, что как бывший президент Парламентской ассамблеи НАТО выступает за предоставление Украине ПДЧ. “Это будет способствовать модернизации украинских Вооруженных Сил”, - сказал он. В то же время П.ЛЕЛЛУШ прибавил, что “в самой Украине в настоящее время согласия нет, и я думаю, что нам не надо форсировать этот вопрос. Пусть украинцы решают сами”.

При этом он напомнил, что Россия подписала Хартию с НАТО и должна уважать право других на выбор. “Россия не имеет права вето”, - добавил французский парламентарий.