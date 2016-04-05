В Исландии митингующие требовали отставки премьера, замешанного в офшорном скандале

Акция протеста началась после публикации расследования о выводе денег премьер-министром через офшоры, пишет Iceland Monitor.

Организатором протеста выступила оппозиция. Демонстрация проходит на площади Аустурвотлур, рядом с исландским парламентом. Основное требование протестующих - отставка премьера, передает Русская служба Би-Би-Си.

Отмечается, что сам премьер-министр Сигмюндюр Гюннлейгссон в интервью исландскому телеканалу Channel заявил, что не собирается уходить в отставку из-за "панамских досье".

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Как сказал Гюннлейгссон, правительство показывает хорошие результаты, и ему важно закончить начатую работу.

Премьер добавил, что собирается прислушаться к мнению исландцев на следующих выборах. В "панамских документах", по утверждению Гюннейгссона, не было ничего нового.

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Вместе с тем, исландская оппозиция ранее в понедельник подала вотум недоверия Гюннлёйгссона, сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

«Это дело в руках спикеров парламента, оно будет рассмотрено не ранее четверга», — сказала пришедшая на митинг у здания парламента депутат от Пиратской партии Бригитта Йонсодоттир.

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В опубликованном расследовании об ошфорах говорится, что исландский премьер-министр передал своей жене основанную в 2007 году компанию за один доллар. По данным расследования, Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Авторы расследования обвиняют Гюннлейгссона в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

После того, как журналисты попросили Гюннлейгссона прокомментировать расследование он встал и ушел.