Украинские разведчики получили ордена за освобождение моряков в Сомали

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает благодарность сотрудникам Службы внешней разведки Украины, которые в составе оперативной группы обеспечивали проведение специальных мероприятий по освобождению четырех наших моряков, захваченных в пиратский плен на немецком судне «Леман Тимбер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Глава государства высоко оценивает работу Службы внешней разведки Украины, чья скоординированная работа с иностранными партнерами и международным антикризисным штабом позволила освободить заложников», – отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщила пресс-секретарь, по результатам деятельности оперативного штаба в Украине, работу которого собственно координировала Служба разведки, Президент принял решение о награждении орденами «За мужество» сотрудников этого ведомства, которые непосредственно обеспечивали проведение специальных мероприятий для освобождения украинских моряков.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находилось 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего оно направилось в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

15 июля утром к судну прибыл буксир, и после стыковки оба судна направились в Салалу.

По состоянию на вторую половину дня 17 июля судно продолжают буксировать в порт Салала. Во избежание негативных последствий шторма буксир “Дубай Мун” был вынужден изменить курс и двигаться вдоль оманского побережья в северном направлении. Сейчас “Леманн Тимбер” находится в 97 милях от побережья Омана.