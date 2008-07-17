Глава ЦИК: в Беларуси невозможен парламентский кризис

Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА считает, что в Беларуси невозможен парламентский кризис, аналогичный тому, который произошел в Украине.

Такое мнение Л.ЕРМОШИНА высказала сегодня в on-line-конференции на сайте Национальной телерадиокомпании Беларуси.

«Парламент Украины - это парламент, сформированный по партийным спискам, то есть все определяют несколько фракций, которые имеют места в парламенте. Если они не могут между собой договориться, то это, естественно, и ведет к кризису. В Республике Беларусь парламент сформирован по мажоритарной избирательной системе. Поэтому, у нас такое развитие событий практически невозможно», - сказала Л.ЕРМОШИНА.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 28 сентября 2008 года состоятся очередные выборы депутатов в нижнюю палату парламента - Палату представителей Национального собрания.

Справка. С 2004 года главе ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной как организатору фальсификации парламентских выборов и референдума за третий президентский срок Лукашенко запрещен въезд в страны Евросоюза. В персоны нон-грата тогда также попали генпрокурор, впоследствии глава администрации президента Виктор Шейман, руководитель МВД Владимир Наумов, министр спорта Юрий Сиваков, командир бригады внутренних войск Дмитрий Павличенко и командир минского ОМОНа Юрий Подобед. Шеймана, Сивакова, Наумова и Павличенко Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека подозревает в преступлениях против человечества, включая организацию и исполнение насильственных похищений и убийств.

В Беларуси двухпалатный парламент существует в результате проведения 24 ноября 1996 года референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Эти изменения предусматривали создание Национального собрания, состоящего из Совета Республики и Палаты представителей.

Палата представителей избирается в количестве 110 депутатов.

Совет Республики формируется в результате голосования депутатов местных советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска (по 8 представителей). Еще 8 членов Совета Республики назначает Президент.

Парламент осуществляет свои полномочия на протяжении 4 лет. Полномочия Национального собрания могут быть продлены на основании закона только в случае войны.