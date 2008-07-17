Самолет Меркель не смог взлететь из-за повреждения

18:02, 17 июля 2008
Мир
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Канцлеру сегодня - 54 года

Из-за повреждения самолета канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вылететь в Берлин из Алжира в свой 54-ый день рождения.

Как сообщил источник в делегации канцлера, борт Меркель был в аэропорту поврежден подъехавшим трапом.

Изначально канцлер ФРГ должна была приземлиться в германской столице в 18.00 по центральноевропейскому времени. На сегодня у нее запланирован праздничный ужин в кругу семьи.  

Газета.ру

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