Самолет Меркель не смог взлететь из-за повреждения
18:02, 17 июля 2008Мир
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Канцлеру сегодня - 54 года
Из-за повреждения самолета канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вылететь в Берлин из Алжира в свой 54-ый день рождения.
Как сообщил источник в делегации канцлера, борт Меркель был в аэропорту поврежден подъехавшим трапом.
Изначально канцлер ФРГ должна была приземлиться в германской столице в 18.00 по центральноевропейскому времени. На сегодня у нее запланирован праздничный ужин в кругу семьи.
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