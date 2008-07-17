Госдеп США: Россия не сможет влиять на вступление Украины в НАТО

Представитель Госдепартамента США Шон МАККОРМАК заявляет, что Россия не сможет повлиять на решение о предоставлении Украине и Грузии членства в НАТО.

Об этом Ш.МАККОРМАК заявил 16 июля на брифинге в Государственном департаменте США, комментируя Концепцию внешней политики России, утвержденную главой Российского государства Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. (Стенограмма брифинга размещена на официальном сайте Государственного департамента США - УНИАН).

«На саммите НАТО в Бухаресте достаточно ясно прозвучала позиция Президента США БУША о возможном членстве Украины и Грузии. Это было очень сильное заявление. Мы, как и другие страны НАТО, проводим очень тесные консультации с Россией в рамках совета Россия-НАТО. Но у России нет права голоса. Это будет позиция стран-членов НАТО, когда будет приниматься решение о предоставлении статуса члена любому из государств», - сказал Ш.МАККОРМАК.

Как сообщал УНИАН, президент России Д.МЕДВЕДЕВ утвердил Концепцию внешней политики Российской Федерации, одним из положений которой зафиксировано отрицательное отношение к планам расширения НАТО за счет предоставления членства в этой организации Украине и Грузии.

В Концепции отмечается, что в международной обстановке, наряду с позитивной тенденцией - укреплением позиций Российской Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые необходимо учитывать при проведении внешнеполитического курса России на конкретных направлениях.

В частности, Россия, реально оценивая роль НАТО, исходит из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, максимального использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.

В документе говорится, что Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной сдержанности.

Также отмечается, что Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы современности.