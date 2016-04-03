В США с рельсов сошел поезд: два человека погибли и более 30 ранены (фото)

Два человека погибли и более 30 ранены в результате аварии поезда, произошедшей недалеко от Филадельфии, штат Пенсильвания.

Поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Саванна, штат Джорджия, сошел с рельсов, столкнувшись с работающим на путях экскаватором.

В момент аварии на борту поезда находились 341 пассажир и семь членов экипажа, сообщает русская служба Би-би-си.

Личности погибших пока не установлены, но полагают, что это двое рабочих, обслуживавших экскаватор и не успевших покинуть пути.

В заявлении Национальной железнодорожной пассажирской корпорации, действующей под коммерческим названием Amtrak, говорится, что в результате соприкосновения с посторонним предметом с рельсов сошел головной вагон поезда.

Расследование причин аварии продолжается.

Сообщение между Нью-Йорком и Филадельфией временно приостановлено.

В мае прошлого года семь вагонов поезда Amtrak, следовавшего из Филадельфии в Нью-Йорк, сошли с рельсов, в результате чего семь человек погибли и более 200 были ранены.

Еще 20 человек пострадали в марте этого года, когда еще один поезд Amtrak сошел с рельсов к западу от города Додж-сити, штат Канзас.